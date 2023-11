Atelier créatif 2 place André Marchaps Mareuil en Périgord, 15 novembre 2023, Mareuil en Périgord.

Mareuil en Périgord,Dordogne

Ce mois-ci, Martine vous aidera à fabriquer une belle horloge murale avec l’aide de la découpeuse numérique de Labaz, notre fablab. Une participation de 6€ par famille est demandée..

2023-11-15 fin : 2023-11-15 17:00:00. .

2 place André Marchaps Espace Socioculturel Le Ruban Vert

Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



This month, Martine will help you make a beautiful wall clock with the help of the digital cutter at Labaz, our fablab. A contribution of 6? per family is requested.

Este mes, Martine te ayudará a hacer un bonito reloj de pared con la ayuda de la cortadora digital de Labaz, nuestro fablab. Se cobrarán 6 € por familia.

Diesen Monat wird Martine Ihnen dabei helfen, eine schöne Wanduhr mithilfe des digitalen Schneideplotters in unserem Fablab Labaz herzustellen. Eine Teilnahmegebühr von 6? pro Familie wird erhoben.

Mise à jour le 2023-10-27 par Val de Dronne