Atelier repas « Pasta party! » 2 place André Marchaps Mareuil en Périgord, 21 octobre 2023, Mareuil en Périgord.

Mareuil en Périgord,Dordogne

Cuisinez en famille autour des pâtes : des pâtes en entrée, des pâtes en plat de résistance et même des pâtes en dessert ! Une participation de 5€ par personne est demandée..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 14:00:00. .

2 place André Marchaps Le Ruban Vert

Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Cook with the whole family around pasta: pasta as a starter, pasta as a main course and even pasta as a dessert! A contribution of 5? per person is required.

Cocina pasta en familia: pasta como entrante, pasta como plato principal ¡e incluso pasta como postre! Se requiere una aportación de 5? por persona.

Kochen Sie mit der ganzen Familie rund um die Pasta: Pasta als Vorspeise, Pasta als Hauptgericht und sogar Pasta als Dessert! Eine Teilnahmegebühr von 5? pro Person wird erhoben.

Mise à jour le 2023-09-28 par Val de Dronne