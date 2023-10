CONCERT | LÉON PHAL 2 Place André Maginot Belleville-sur-Meuse, 13 avril 2024, Belleville-sur-Meuse.

Belleville-sur-Meuse,Meuse

Le saxophoniste franco-suisse Léon Phal emmène le jazz vers de nouveaux territoires. Avec son quintet, il flirte avec la musique électro, techno et house au service de concerts vivifiants et libératoires !

Zacharie Ksyk à la trompette, Gauthier Toux aux claviers, Arthur Alard à la batterie et Rémi Bouyssière à la contrebasse… et bien sûr Léon Phal au saxophone ! En quintet, le musicien franco-suisse interprète de nombreux titres de son nouvel album Dust to stars, paru en 2021, alors que vient de sortir un nouveau titre : Fuck Yeah ! Dans la tradition hard bop, le saxophoniste et ses comparses jouent de toutes les références pour un jazz imprégné de house, drum’n’bass et afrobeat. Un univers musical qui rencontre une reconnaissance internationale pour des compositions qui prennent toute leur dimension dans des concerts d’une énergie stupéfiante. Pour les amateurs d’un jazz en pleine mutation, respectueux de ses sources mais rajeuni par des influences contemporaines de toutes sortes, nul doute que la venue du Léon Phal Quintet à Verdun sera un des grands rendez-vous de l’année !

Durée : 1h30 / Tout public

(Première partie avec le groupe East Aces)

Saxophone : Léon Phal

Trompette : Zacharie Ksyk

Claviers : Gauthier Toux

Batterie : Arthur Alard

Contrebasse : Rémi Bouyssière. Tout public

Samedi 2024-04-13 20:00:00 fin : 2024-04-13 21:30:00. 10 EUR.

2 Place André Maginot MJC Contre-Courant

Belleville-sur-Meuse 55430 Meuse Grand Est



Franco-Swiss saxophonist Léon Phal takes jazz into new territory. With his quintet, he flirts with electro, techno and house music in invigorating, liberating concerts!

Zacharie Ksyk on trumpet, Gauthier Toux on keyboards, Arthur Alard on drums and Rémi Bouyssière on double bass? and of course Léon Phal on saxophone! In this quintet, the Franco-Swiss musician performs a number of tracks from his new album Dust to stars, released in 2021, while a new title has just been released: Fuck Yeah! In the hard bop tradition, the saxophonist and his comparses play with all the references for a jazz impregnated with house, drum?n?bass and afrobeat. A musical universe that has won international acclaim for compositions that take on their full dimension in concerts of astounding energy. The Léon Phal Quintet?s visit to Verdun will undoubtedly be one of the highlights of the year for fans of jazz on the move, respectful of its roots but rejuvenated by contemporary influences of all kinds!

Duration: 1h30 / All audiences

(Opening act: East Aces)

Saxophone: Léon Phal

Trumpet: Zacharie Ksyk

Keyboards: Gauthier Toux

Drums: Arthur Alard

Double bass: Rémi Bouyssière

El saxofonista franco-suizo Léon Phal lleva el jazz a nuevos territorios. Con su quinteto, coquetea con la música electro, techno y house en conciertos vigorizantes y liberadores

Zacharie Ksyk a la trompeta, Gauthier Toux a los teclados, Arthur Alard a la batería y Rémi Bouyssière al contrabajo… ¡y por supuesto Léon Phal al saxofón! ¡Como quinteto, el músico franco-suizo interpreta varios temas de su nuevo álbum Dust to stars, publicado en 2021, mientras que acaba de estrenar un nuevo tema: Fuck Yeah! En la tradición del hard bop, el saxofonista y sus compañeros de banda juegan con todas las referencias para crear un jazz impregnado de house, drum?n?bass y afrobeat. Un universo musical aclamado internacionalmente por unas composiciones que adquieren toda su dimensión en conciertos de una energía asombrosa. Para los amantes de un jazz en plena mutación, respetuoso con sus raíces pero rejuvenecido por influencias contemporáneas de todo tipo, la visita de Léon Phal Quintet a Verdún será sin duda uno de los acontecimientos del año

Duración: 1h30 / Todos los públicos

(Actuación de apertura: Ases del Este)

Saxofón: Léon Phal

Trompeta: Zacharie Ksyk

Teclados: Gauthier Toux

Batería: Arthur Alard

Contrabajo: Rémi Bouyssière

Der französisch-schweizerische Saxophonist Léon Phal führt den Jazz in neue Gefilde. Mit seinem Quintett flirtet er mit Elektro-, Techno- und House-Musik im Dienste von belebenden und befreienden Konzerten!

Zacharie Ksyk an der Trompete, Gauthier Toux an den Keyboards, Arthur Alard am Schlagzeug und Rémi Bouyssière am Kontrabass? und natürlich Léon Phal am Saxophon! In diesem Quintett spielt der französisch-schweizerische Musiker zahlreiche Titel aus seinem neuen Album Dust to stars, das 2021 erscheinen wird, während gerade ein neuer Titel veröffentlicht wurde: Fuck Yeah! In der Tradition des Hard Bop spielen der Saxophonist und seine Mitstreiter mit allen Referenzen für einen Jazz, der von House, Drum?n?Bass und Afrobeat durchdrungen ist. Ein musikalisches Universum, das internationale Anerkennung findet, für Kompositionen, die in Konzerten mit verblüffender Energie ihre ganze Dimension entfalten. Für Liebhaber eines Jazz im Wandel, der seine Quellen respektiert, aber durch zeitgenössische Einflüsse aller Art verjüngt wird, ist der Besuch des Léon Phal Quintetts in Verdun zweifellos eines der großen Ereignisse des Jahres!

Dauer: 1h30 / Für alle Altersgruppen

(Erster Teil mit der Gruppe East Aces)

Saxophon: Léon Phal

Trompete: Zacharie Ksyk

Keyboards: Gauthier Toux

Schlagzeug: Arthur Alard

Kontrabass: Rémi Bouyssière

Mise à jour le 2023-09-30 par OT GRAND VERDUN