SPECTACLE | L’APRES-MIDI D’UN FOEHN VERSION 1 2 Place André Maginot Belleville-sur-Meuse, 22 mars 2024, Belleville-sur-Meuse.

Belleville-sur-Meuse,Meuse

Succès international, L’après-midi d’un foehn a pour vedettes… des sacs plastiques ! Le spectacle de Phia Ménard nous emmène haut, très haut, au cœur d’un vortex continu. Une féérie visuelle et sonore qui ravira petits et grands.

Chorégraphie pour un marionnettiste et huit ventilateurs sur des musiques de Claude Debussy (dont le célèbre Prélude à l’après-midi d’un faune), L’Après-midi d’un foehn convoque le nom d’un vent chaud des Alpes pour un moment inoubliable. Au centre de plusieurs ventilateurs qui créent un vortex, avec ses dépressions et ses trous d’air, un maître de cérémonie lance des sacs plastique. Ils se transforment en des petits personnages qui s’élèvent, tournoient et se bousculent dans ces mouvements aléatoires jusqu’à délivrer, grâce aux effets de ce vent artificiel, une véritable danse ! À la fois sujet d’émerveillement et symbole de la pollution, ces « interprètes » nous bouleversent par leur ressemblance avec des êtres vivants. Ouvert à toutes les interprétations, L’après-midi d’un foehn est un chef-d’œuvre spectaculaire qui offre un miroir à notre humanité.

–

Production : Compagnie Non Nova – Phia Mènard

Durée : 25 min

1h15 Tout public + de 6 ans

Profitez de l’Offre Duo en choisissant 2 spectacles parmi les 6 spectacles proposés du Festival Voila !

Offre Duo (un enfant + un adulte)

Tarif adulte : 6 €

Tarif enfant : 4 €. Tout public

Samedi 2024-03-22 10:30:00 fin : 2024-03-22 18:55:00. 8 EUR.

2 Place André Maginot

Belleville-sur-Meuse 55430 Meuse Grand Est



An international success, L?après-midi d?un foehn stars? plastic bags! Phia Ménard?s show takes us high, very high, into the heart of a continuous vortex. A visual and aural extravaganza to delight young and old alike.

A choreography for a puppeteer and eight fans, set to music by Claude Debussy (including the famous Prelude to the Afternoon of a Faun), L?Après-midi d?un foehn conjures up the name of a warm Alpine wind for an unforgettable moment. At the center of several fans that create a vortex, with its depressions and air holes, a master of ceremonies throws plastic bags. The bags are transformed into little figures that rise, whirl and jostle each other in random movements until, thanks to the effects of this artificial wind, they deliver a veritable dance! At once a source of wonder and a symbol of pollution, these « performers » move us with their resemblance to living beings. Open to all interpretations, L?après-midi d?un foehn is a spectacular masterpiece that holds up a mirror to our humanity.

–

Production : Compagnie Non Nova – Phia Mènard

Running time: 25 min

1h15 All audiences + 6 years

Take advantage of the Duo Offer by choosing 2 shows from the 6 on offer at the Voila Festival!

Duo Offer (one child + one adult)

Adult price: 6 ?

Child rate : 4 ?

Un éxito internacional, L?après-midi d?un foehn está protagonizado por… ¡bolsas de plástico! El espectáculo de Phia Ménard nos lleva alto, muy alto, al corazón de un vórtice continuo. Un espectáculo visual y sonoro que hará las delicias de grandes y pequeños.

L’Après-midi d’un foehn, una coreografía para un titiritero y ocho abanicos con música de Claude Debussy (incluido el célebre Preludio de la tarde de un fauno), evoca el nombre de un cálido viento alpino para un momento inolvidable. En el centro de varios ventiladores que crean un vórtice, con sus depresiones y agujeros de aire, un maestro de ceremonias lanza bolsas de plástico. Éstas se transforman en pequeños personajes que se elevan, giran y se empujan en estos movimientos aleatorios hasta que, gracias a los efectos de este viento artificial, ¡protagonizan un auténtico baile! A la vez fuente de asombro y símbolo de la contaminación, estos « artistas » nos conmueven por su parecido con los seres vivos. Abierta a todas las interpretaciones, Afternoon of a Foehn es una obra maestra espectacular que pone un espejo ante nuestra humanidad.

–

Producción: Compagnie Non Nova – Phia Mènard

Duración: 25 min

1h15 Todos los públicos + 6 años

¡Aproveche la Oferta Dúo eligiendo 2 espectáculos de los 6 que ofrece el Festival Voila!

Oferta Dúo (un niño + un adulto)

Tarifa adulto: 6€

Tarifa niño: 4€

Das international erfolgreiche Stück L’après-midi d’un foehn (Der Nachmittag eines Föhns) hat Plastiktüten als Stars! Das Stück von Phia Ménard führt uns hoch hinaus, sehr hoch, in das Herz eines kontinuierlichen Wirbels. Ein visueller und akustischer Zauber, der Groß und Klein begeistern wird.

L’Après-midi d’un foehn ist eine Choreographie für einen Puppenspieler und acht Ventilatoren zu Musik von Claude Debussy (darunter das berühmte Prélude à l’après-midi d’un faune) und ruft den Namen eines warmen Windes aus den Alpen für einen unvergesslichen Moment herbei. In der Mitte von mehreren Ventilatoren, die einen Wirbel mit seinen Vertiefungen und Luftlöchern erzeugen, wirft ein Zeremonienmeister Plastiktüten. Sie verwandeln sich in kleine Figuren, die aufsteigen, sich drehen und in zufälligen Bewegungen aneinander vorbeiziehen, bis sie dank der Wirkung des künstlichen Windes einen regelrechten Tanz aufführen! Diese « Interpreten », die gleichzeitig zum Staunen anregen und ein Symbol für die Umweltverschmutzung sind, erschüttern uns durch ihre Ähnlichkeit mit Lebewesen. L’après-midi d’un foehn ist ein spektakuläres Meisterwerk, das alle Interpretationsmöglichkeiten offen lässt und unserer Menschlichkeit einen Spiegel vorhält.

–

Produktion: Compagnie Non Nova – Phia Mènard

Dauer: 25 min

1h15 Alle Zuschauer ab 6 Jahren

Profitieren Sie vom Duo-Angebot und wählen Sie 2 Vorstellungen aus den 6 angebotenen Vorstellungen des Festivals Voila!

Duo-Angebot (ein Kind + ein Erwachsener)

Preis für Erwachsene: 6 ?

Preis für Kinder: 4 ?

Mise à jour le 2023-09-27 par OT GRAND VERDUN