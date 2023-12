AFTERWORK SPÉCIAL « FROMETONS D’ICI » 2 Place André Maginot Belleville-sur-Meuse Catégories d’Évènement: Belleville-sur-Meuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Jeudi 2024-01-25 18:00:00

fin : 2024-01-25 22:00:00 JEUDI 25 JANVIER

AFTERWORK | 18H – 22H | SPÉCIAL « FROMETONS D’ICI » Retrouvons-nous après le travail entre amis, collègues ou en famille pour partager un chouette moment de convivialité autour d’un verre et d’une planche de fromages. Au programme : bar, dégustations, jeux géants en bois, quizz, musique et scène ouverte (musique, chant, stand-up, poésie, magie) ! Tenté.e par la scène ouverte ? Faites-vous connaître !

Contact scène ouverte : artistique@contrecourantmjc.fr Afterworks ouverts à tous.tes !

Entrée libre..

2 Place André Maginot

Belleville-sur-Meuse 55430 Meuse Grand Est

