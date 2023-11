CONCERTS BAHLE BACCE CREW + SYSTEMATIK SOUND 2 Place André Maginot Belleville-sur-Meuse, 9 décembre 2023, Belleville-sur-Meuse.

Belleville-sur-Meuse,Meuse

CONCERTS | SOUND SYSTEM | DUB

Bahle Bacce Crew + Systematik Sound

20h30 : Ouverture des portes – 21h : Concert

Du ska au stepper, du dub au ragga, du roots au digital, Bhale Bacce Crew va embarquer tout le monde pour un voyage musical à travers la Jamaïque et à la sauce « sound system ». Le

collectif originaire de Verdun Systematik Sound ouvrira la soirée en proposant le meilleur du reggae et du dub anglais et des productions originales. Bonnes vibrations et gros gros son les amis ! 12€ plein tarif – 10€ prévente – 5€ tarif réduit.

billetterie.contrecourantmjc.fr

Offre accessible Pass Culture 15 – 18 ans

pass.culture.fr : passculture.app. Tout public

Samedi 2023-12-09 21:00:00 fin : 2023-12-10 02:00:00. 12 EUR.

2 Place André Maginot

Belleville-sur-Meuse 55430 Meuse Grand Est



CONCERTS | SOUND SYSTEM | DUB

Bahle Bacce Crew + Systematik Sound

8:30pm: Doors open – 9pm: Concert

From ska to stepper, dub to ragga, roots to digital, Bhale Bacce Crew will take everyone on a musical journey through Jamaica, sound system style. The

verdun-based collective Systematik Sound will open the evening with the best of British reggae and dub, plus original productions. Good vibes and big sounds, folks! 12? full price – 10? pre-sale – 5? concessions.

ticketing.contrecourantmjc.fr

Pass Culture 15 – 18 years

pass.culture.fr : passculture.app

CONCIERTOS | SOUND SYSTEM | DUB

Bahle Bacce Crew + Systematik Sound

20.30 h: Apertura de puertas – 21.00 h: Concierto

Del ska al stepper, del dub al ragga, de las raíces a lo digital, Bhale Bacce Crew llevará a todos en un viaje musical por Jamaica, al estilo sound system. En

systematik Sound de Verdun abrirá la velada con lo mejor del reggae y el dub británicos, además de algunas producciones originales. ¡Buenas vibraciones y grandes sonidos, amigos! 12? precio completo – 10? venta anticipada – 5? con descuento.

ticketing.contrecourantmjc.fr

Pass Culture 15 – 18 años

pass.culture.fr : passculture.app

KONZERTE | SOUNDSYSTEM | DUB

Bahle Bacce Crew + Systematik Sound

20.30 Uhr: Türöffnung – 21 Uhr: Konzert

Von Ska bis Stepper, von Dub bis Ragga, von Roots bis Digital: Die Bhale Bacce Crew nimmt alle mit auf eine musikalische Reise durch Jamaika und mit « Soundsystem »-Soße. Das

aus Verdun stammende Kollektiv Systematik Sound wird den Abend mit dem Besten aus englischem Reggae und Dub und Originalproduktionen eröffnen. Gute Vibrationen und fetter Sound, Freunde! 12? Voller Preis – 10? Vorverkauf – 5? ermäßigter Preis.

ticketterie.contrecourantmjc.fr

Angebot zugänglich Kulturpass 15 – 18 Jahre

pass.culture.fr : passculture.app

