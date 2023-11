FESTIVAL LES BOUILL’RY | LA FABRIQUE (COMPAGNIE SANS SOUCIS) 2 Place André Maginot Belleville-sur-Meuse, 8 décembre 2023, Belleville-sur-Meuse.

Belleville-sur-Meuse,Meuse

THEATRE DE PAPIER & MUSIQUE – Tout public des 3 ans –

Une fable sur le temps qui passe et le monde qui bouge, pas toujours dans le bon sens. Il y a d’abord l’enfant puis l’homme, il y a la graine puis l’arbre. Ensemble le temps va passer, ils vont grandir, se transformer et évoluer. Au fil des saisons, la nature prend mille couleurs et le temps s’égrène.

Mais le paysage change. Et l’arbre disparaît derrière la grisaille des murs. L’homme doit alors devenir un bricoleur de poésie pour redonner des couleurs au béton et faire sourire.. Enfants

Vendredi 2023-12-08 18:00:00 fin : 2023-12-08 . 8 EUR.

2 Place André Maginot MJC Contre-Courant

Belleville-sur-Meuse 55430 Meuse Grand Est



PAPER THEATRE & MUSIC – All ages 3 and up

A fable about time passing and the world moving, not always in the right direction. First there is the child, then the man, then the seed, then the tree. Together, time passes, they grow, transform and evolve. As the seasons pass, nature takes on a thousand colors and time ticks away.

But the landscape changes. And the tree disappears behind gray walls. It’s up to man to become a poetic handyman, to bring color back to concrete and make people smile.

TEATRO DE PAPEL Y MÚSICA – Para todas las edades a partir de 3 años

Una fábula sobre el paso del tiempo y el movimiento del mundo, no siempre en la dirección correcta. Primero está el niño, luego el hombre, después la semilla y por último el árbol. Juntos pasarán el tiempo, crecerán, se transformarán y evolucionarán. A medida que pasan las estaciones, la naturaleza se tiñe de mil colores y el tiempo avanza.

Pero el paisaje cambia. Y el árbol desaparece tras el gris de los muros. Corresponde al hombre convertirse en un manitas poético, devolver el color al hormigón y hacer sonreír a la gente.

PAPIERTHEATER & MUSIK – Für alle Altersgruppen ab 3 Jahren –

Eine Fabel über die Zeit, die vergeht, und die Welt, die sich bewegt, nicht immer in die richtige Richtung. Zuerst ist da das Kind, dann der Mensch, dann der Samen, dann der Baum. Gemeinsam wird die Zeit vergehen, sie werden wachsen, sich verwandeln und entwickeln. Im Laufe der Jahreszeiten nimmt die Natur tausend Farben an und die Zeit läuft ab.

Aber die Landschaft verändert sich. Und der Baum verschwindet hinter dem Grau der Mauern. Der Mensch muss zum Bastler der Poesie werden, um dem Beton wieder Farbe zu verleihen und ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern.

