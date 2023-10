CONCERT EHLA + WYSTERIA 2 Place André Maginot Belleville-sur-Meuse, 25 novembre 2023, Belleville-sur-Meuse.

Belleville-sur-Meuse,Meuse

CONCERTS | POP – FOLK

20h30 : Ouverture des portes – 21h : Concert

Ehla propose une pop ultra-sensible, feutrée et terriblement touchante. Elle y fait résonner ses influences souls et R&B dans des productions résolument contemporaines. Wysteria est l’héritière aussi bien d’un Folk léger et authentique, que d’une Pop moderne. Soirée audacieuse et inspirée en perspective !

12€ plein tarif – 10€ prévente – 5€ tarif réduit

billetterie.contrecourantmjc.fr

Offre accessible Pass Culture 15-18 ans

pass.culture.fr : passculture.app. Tout public

Samedi 2023-11-25 21:00:00 fin : 2023-11-25 23:30:00. 12 EUR.

2 Place André Maginot MJC Contre Courant

Belleville-sur-Meuse 55430 Meuse Grand Est



CONCERTS | POP – FOLK

8:30pm: Doors open ? 9pm: Concert

Ehla’s pop is ultra-sensitive, hushed and terribly touching. Her souls and R&B influences resonate in resolutely contemporary productions. Wysteria is heir to both light, authentic folk and modern pop. A bold and inspired evening ahead!

12? full price – 10? pre-sale – 5? concessions

ticketing.contrecourantmjc.fr

Accessible Pass Culture 15-18 years

pass.culture.fr : passculture.app

CONCIERTOS | POP – FOLK

20.30 h: Apertura de puertas 21.00 h: Concierto

El pop de Ehla es ultrasensible, silencioso y terriblemente conmovedor. Sus influencias soul y R&B resuenan en producciones decididamente contemporáneas. Wysteria es heredera tanto del folk ligero y auténtico como del pop moderno. Nos espera una velada audaz e inspirada

12? precio completo – 10? venta anticipada – 5? con descuento

ticketing.contrecourantmjc.fr

Pass Culture para jóvenes de 15 a 18 años

pass.culture.fr : passculture.app

KONZERTE | POP – FOLK

20:30 Uhr: Öffnung der Türen ? 21:00 Uhr: Konzert

Ehla bietet einen ultra-sensiblen, gedämpften und schrecklich berührenden Pop. Sie lässt darin ihre Souls- und R&B-Einflüsse in entschieden zeitgenössischen Produktionen erklingen. Wysteria ist die Erbin von leichtem, authentischem Folk und modernem Pop. Ein kühner und inspirierender Abend in Aussicht!

12? voller Preis – 10? Vorverkauf – 5? ermäßigter Preis

ticketterie.contrecourantmjc.fr

Angebot zugänglich Kulturpass 15-18 Jahre

pass.culture.fr : passculture.app

Mise à jour le 2023-10-28 par OT GRAND VERDUN