CAMPUS MISKATONIC 2 place André Maginot Belleville-sur-Meuse, 3 novembre 2023, Belleville-sur-Meuse.

Belleville-sur-Meuse,Meuse

L’association Miskatonic organise sa convention dédiée à H.P. Lovecraft, le Campus Miskatonic. Rendez-vous du vendredi 3 novembre au samedi 4 novembre 2023 à Verdun à Contre-Courant MJC pour cette quatrième édition dont le thème sera les Pulps, à l’occasion du centenaire de Weird Tales.

Créée en 1923, la revue Pulp Weird Tales a exploré les recoins les plus sombres et les plus mystérieux de l’imaginaire. Des récits d’horreur cosmique de H.P. Lovecraft aux aventures épiques de Conan le Barbare créées par Robert E. Howard, en passant par les mondes imaginaires de Clark Ashton Smith et les intrigues surnaturelles d’August Derleth, l‘unique magazine a révélé les auteurs les plus talentueux du genre.

Tables rondes, conférences, films, exposition, jeu de rôle, salon des auteurs et théâtre au programme pour cette nouvelle édition dédiée au plus fameux des Pulps !

Tout le programme sur campusmiskatonic.fr. Tout public

Vendredi 2023-11-03 13:00:00 fin : 2023-11-04 00:30:00. 0 EUR.

2 place André Maginot Contre-Courant MJC

Belleville-sur-Meuse 55430 Meuse Grand Est



The Miskatonic association is organizing its convention dedicated to H.P. Lovecraft, the Campus Miskatonic. Rendezvous from Friday November 3 to Saturday November 4, 2023 in Verdun at Contre-Courant MJC for this fourth edition whose theme will be Pulps, to mark the centenary of Weird Tales.

Created in 1923, Pulp Weird Tales explored the darkest and most mysterious corners of the imagination. From H.P. Lovecraft?s tales of cosmic horror to Robert E. Howard?s epic adventures of Conan the Barbarian, from Clark Ashton Smith?s imaginary worlds to August Derleth?s supernatural intrigues, this unique magazine revealed the genre?s most talented authors.

Round tables, conferences, films, an exhibition, role-playing, an authors? fair and theater are on the program for this new edition dedicated to the most famous of Pulps!

Full program at campusmiskatonic.fr

La asociación Miskatonic organiza su convención dedicada a H.P. Lovecraft, el Campus Miskatonic. Únase a nosotros del viernes 3 de noviembre al sábado 4 de noviembre de 2023 en Verdun en Contre-Courant MJC para la cuarta edición de la convención, que se centrará en Pulps para conmemorar el centenario de Weird Tales.

Creada en 1923, Pulp Weird Tales exploraba los rincones más oscuros y misteriosos de la imaginación. De los relatos de horror cósmico de H.P. Lovecraft a las épicas aventuras de Conan el Bárbaro de Robert E. Howard, de los mundos imaginarios de Clark Ashton Smith a las intrigas sobrenaturales de August Derleth, esta revista única ha dado a conocer a los escritores con más talento del género.

Mesas redondas, conferencias, películas, una exposición, un juego de rol, una feria de autores y teatro: ¡el programa de esta nueva edición dedicada al más célebre de los pulps!

El programa completo está disponible en campusmiskatonic.fr

Die Miskatonic Association organisiert ihre H.P. Lovecraft gewidmete Convention, den Campus Miskatonic. Die vierte Ausgabe findet von Freitag, den 3. November bis Samstag, den 4. November 2023 in Verdun im Contre-Courant MJC statt und steht anlässlich des 100-jährigen Jubiläums von Weird Tales unter dem Motto Pulps.

Die 1923 gegründete Pulp-Zeitschrift Weird Tales hat die dunkelsten und geheimnisvollsten Ecken der Fantasie erforscht. Von H.P. Lovecrafts kosmischen Horrorgeschichten über Robert E. Howards epische Abenteuer von Conan dem Barbaren bis hin zu Clark Ashton Smiths Fantasiewelten und August Derleths übernatürlichen Intrigen hat das einzigartige Magazin die talentiertesten Autoren des Genres hervorgebracht.

Podiumsdiskussionen, Vorträge, Filme, eine Ausstellung, Rollenspiele, eine Autorenmesse und Theater stehen auf dem Programm dieser neuen Ausgabe, die dem berühmtesten aller Pulps gewidmet ist!

Das gesamte Programm auf campusmiskatonic.de

Mise à jour le 2023-09-23 par OT GRAND VERDUN