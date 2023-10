FAUBOURG DU BLUES | CLEARWATER 2 Place André Maginot Belleville-sur-Meuse, 12 octobre 2023, Belleville-sur-Meuse.

Belleville-sur-Meuse,Meuse

Clearwater c’est un coup de foudre musical entre un guitariste et un batteur. Depuis 5 ans maintenant, les deux musiciens côtoient la scène ensemble. Clearwater, c’est l’envie de se retrouver cette fois à deux sur scène avec un répertoire de création. Le blues est venu naturellement : remonter aux racines du rock (beaucoup joué par les deux musiciens).

La richesse des sonorités amenée par les deux musiciens est le résultat d’heures d’expérimentations, en studio, mais aussi passées sur scène à jouer divers styles de musique. Le grain, brut et sec, vient se fondre sur les parties électro. Les samples ramènent la basse et une rythmique peu utilisées dans le blues, ce qui laisse une ouverture plus large aux musiciens pour la part d’improvisation inhérente à ce style de musique. La batterie acoustique permet de garder des sons traditionnels, contrebalancés par la guitare électrique et les samples. Sur fond de son saturé, le guitariste pose ses textes qui sont le reflet chronologique de son parcours de vie, en quelque sorte, une biographie musicale.

La scénographie développée autour du projet Clearwater vient renforcer l’intimité que souhaitent créer les deux musiciens avec le public. Ainsi, ils se retrouvent au centre, dans une disposition bi-frontale, qui leur permet de se faire face et de partager leur grande complicité, le temps d’une heure, avec le public.

LINE-UP :

Joey Reiter (batterie)

Jean-Michel Arnould (guitare, chant)

Angèle Biocalti (lumière et scénographie)

Jérémy Borowski (son). Tout public

Jeudi 2023-10-12 19:30:00 fin : 2023-10-12 . 0 EUR.

2 Place André Maginot

Belleville-sur-Meuse 55430 Meuse Grand Est



Clearwater is a musical love affair between a guitarist and a drummer. For 5 years now, the two musicians have been performing together. Clearwater is the result of a desire to get together on stage with a creative repertoire. The blues came naturally to them, as they wanted to go back to the roots of rock (played a lot by the two musicians).

The richness of the sounds brought out by the two musicians is the result of hours of experimentation, both in the studio and on stage, playing various styles of music. The raw, dry grain blends with the electro parts. Samples bring back the bass and rhythmic elements rarely used in blues, leaving the musicians more room for the improvisational element inherent in this style of music. Acoustic drums maintain the traditional sounds, counterbalanced by electric guitar and samples. Against a background of saturated sound, the guitarist lays down his lyrics, which are a chronological reflection of his life’s journey, a sort of musical biography.

The scenography developed around the Clearwater project reinforces the intimacy that the two musicians wish to create with the audience. The two musicians are positioned centrally in a bi-frontal arrangement, facing each other and sharing their great complicity with the audience for an hour.

LINE-UP :

Joey Reiter (drums)

Jean-Michel Arnould (guitar, vocals)

Angèle Biocalti (lighting and set design)

Jérémy Borowski (sound)

Clearwater es una historia de amor musical entre un guitarrista y un batería. Los dos músicos llevan 5 años actuando juntos. Clearwater es el resultado del deseo de subirse juntos a un escenario con un repertorio creativo. El blues les vino como anillo al dedo: querían volver a las raíces del rock (muy tocado por los dos músicos).

La riqueza de los sonidos que sacan los dos músicos es el resultado de horas de experimentación, tanto en el estudio como en el escenario, tocando diferentes estilos de música. El grano crudo y seco se mezcla con las partes electro. Los samples recuperan el bajo y una sección rítmica poco utilizada en el blues, dejando a los músicos más espacio para la improvisación inherente a este estilo de música. La batería acústica conserva los sonidos tradicionales, contrarrestados por la guitarra eléctrica y los samples. Sobre un fondo sonoro saturado, el guitarrista expone sus letras, que son un reflejo cronológico del recorrido de su vida, una especie de biografía musical.

La escenografía desarrollada en torno al proyecto Clearwater refuerza la intimidad que los dos músicos quieren crear con el público. Los dos músicos se sitúan en el centro del escenario, uno frente al otro, para poder compartir su estrecha relación con el público durante una hora.

FORMACIÓN :

Joey Reiter (batería)

Jean-Michel Arnould (guitarra, voz)

Angèle Biocalti (iluminación y escenografía)

Jérémy Borowski (sonido)

Clearwater ist eine musikalische Liebe auf den ersten Blick zwischen einem Gitarristen und einem Schlagzeuger. Seit nunmehr fünf Jahren stehen die beiden Musiker gemeinsam auf der Bühne. Clearwater ist der Wunsch, sich diesmal zu zweit auf der Bühne zu treffen und ein neues Repertoire zu kreieren. Der Blues kam ganz natürlich: zurück zu den Wurzeln des Rock (der von den beiden Musikern viel gespielt wurde).

Der Reichtum an Klängen, den die beiden Musiker einbringen, ist das Ergebnis stundenlanger Experimente im Studio, aber auch auf der Bühne, wo sie verschiedene Musikstile spielen. Das Korn, roh und trocken, verschmilzt mit den Elektroparts. Die Samples bringen den Bass und eine Rhythmik zurück, die im Blues kaum verwendet wird, was den Musikern mehr Raum für Improvisationen lässt, die in diesem Musikstil üblich sind. Das akustische Schlagzeug sorgt für traditionelle Klänge, die durch die elektrische Gitarre und die Samples ausgeglichen werden. Die Texte des Gitarristen spiegeln chronologisch seinen Lebensweg wider, eine Art musikalische Biografie.

Das Bühnenbild, das für das Projekt Clearwater entwickelt wurde, verstärkt die Intimität, die die beiden Musiker mit dem Publikum herstellen wollen. So befinden sie sich in der Mitte, in einer bi-frontale Anordnung, die es ihnen ermöglicht, sich gegenüberzustehen und ihre große Komplizenschaft für die Dauer einer Stunde mit dem Publikum zu teilen.

LINE-UP :

Joey Reiter (Schlagzeug)

Jean-Michel Arnould (Gitarre, Gesang)

Angèle Biocalti (Licht und Bühnenbild)

Jérémy Borowski (Ton)

