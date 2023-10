STAGE INITIATION À LA MAO POUR ADULTES 2 Place André Maginot Belleville-sur-Meuse, 7 octobre 2023, Belleville-sur-Meuse.

Belleville-sur-Meuse,Meuse

Intervenant : MVGEN de l’Association Virgae.

Stage de 2 jours. Venez découvrir les bases de la production musicale électronique. Au programme, l’interface du logiciel Ableton Live, ses rudiments, ses instruments, effets MIDI/Audio, l’arrangement/structuration et quelques bases de mixage.

50€ stage de 2 jours, places limitées.. Adultes

Dimanche 2023-10-07 10:00:00 fin : 2023-10-07 16:30:00. 50 EUR.

2 Place André Maginot

Belleville-sur-Meuse 55430 Meuse Grand Est



Speaker : MVGEN from the Virgae Association.

2-day workshop. Discover the basics of electronic music production. On the program: the Ableton Live software interface, its rudiments, instruments, MIDI/Audio effects, arranging/structuring and some basic mixing.

50? 2-day course, places limited.

Ponente: MVGEN de la Asociación Virgae.

Curso de 2 días. Ven a descubrir los fundamentos de la producción de música electrónica. En el programa: la interfaz del software Ableton Live, sus rudimentos, instrumentos, efectos MIDI/Audio, arreglos/estructuración y algunas mezclas básicas.

50? curso de 2 días, plazas limitadas.

Referent: MVGEN von der Virgae Association.

2-tägiger Workshop. Lernen Sie die Grundlagen der elektronischen Musikproduktion kennen. Auf dem Programm stehen die Oberfläche der Software Ableton Live, ihre Grundlagen, ihre Instrumente, MIDI/Audio-Effekte, Arrangement/Strukturierung und einige Grundlagen des Mischens.

50? 2-Tages-Kurs, begrenzte Plätze.

Mise à jour le 2023-10-03 par OT GRAND VERDUN