SPECTACLE | SIRIUS 2 Place André Maginot, 10 juin 2023, Belleville-sur-Meuse.

Belleville-sur-Meuse,Meuse

L’histoire de ce spectacle : Sirius est une étoile tellement brillante qu’elle garde encore beaucoup de secrets. De cette étoile nait l’amour, pur, véritable et inconditionnel qui sera mis à mal par la Vie, avec sa part de questions et tentations.

Ces deux êtres seront confrontés à ce « jeu de l’amour et du hasard ». Leur destin était tout tracé ; la rencontre inéluctable d’abord, les épreuves douloureuses ensuite…

A travers une vingtaine de chansons françaises, ce spectacle chorégraphié raconte cette histoire.

6 danseuses accompagneront ces deux êtres qui chanteront leur amour et ses méandres. Une troisième chanteuse incarnera quant à Elle, l’être spirituel et bienveillant de ces mêmes deux âmes.

Durée : 1h28. Tout public

Samedi 2023-06-10 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-10 22:00:00. 10 EUR.

2 Place André Maginot MJC BELLEVILLE SUR MEUSE

Belleville-sur-Meuse 55430 Meuse Grand Est



The story of this show: Sirius is a star so bright that it still holds many secrets. From this star is born love, pure, true and unconditional, which will be challenged by Life, with its share of questions and temptations.

These two people are confronted with this « game of love and chance ». Their destiny was all mapped out: first the inevitable meeting, then the painful trials?

Through a score of French songs, this choreographed show tells this story.

6 dancers accompany these two beings as they sing of their love and its twists and turns. A third singer embodies the spiritual, benevolent being of these two souls.

Running time: 1h28

La historia de este espectáculo: Sirio es una estrella tan brillante que aún guarda muchos secretos. De esta estrella nace el amor, puro, verdadero e incondicional, que será desafiado por la Vida, con su cuota de preguntas y tentaciones.

Estas dos personas se enfrentarán a este « juego de amor y azar ». Su destino estaba trazado: primero el inevitable encuentro, después las dolorosas pruebas..

Este espectáculo coreografiado cuenta la historia a través de una veintena de canciones francesas.

6 bailarines acompañarán a estos dos seres mientras cantan su amor y sus giros. Un tercer cantante encarnará al ser espiritual y benévolo de estas dos mismas almas.

Duración: 1 hora 28 minutos

Die Geschichte dieses Stücks: Sirius ist ein Stern, der so hell ist, dass er noch viele Geheimnisse birgt. Aus diesem Stern entspringt die reine, wahre und bedingungslose Liebe, die vom Leben mit all seinen Fragen und Versuchungen herausgefordert wird.

Diese beiden Menschen werden mit dem « Spiel von Liebe und Zufall » konfrontiert. Ihr Schicksal war vorbestimmt; zuerst die unausweichliche Begegnung, dann die schmerzhaften Prüfungen?

In diesem choreografierten Stück wird diese Geschichte anhand von 20 französischen Chansons erzählt.

sechs Tänzerinnen begleiten diese beiden Menschen, die von ihrer Liebe und ihren Irrungen und Wirrungen singen. Eine dritte Sängerin verkörpert das spirituelle und wohlwollende Wesen dieser beiden Seelen.

Dauer: 1 Stunde 28 Minuten

