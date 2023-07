Les stéréotypes de genre dans la littérature jeunesse 2 place Aimé Césaire Limoges, 1 novembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

l existe des albums pour construire l’égalité fille-garçon, avec de vraies petites filles pleines de vie et d’audace et de vrais petits garçons tendres qui n’ont pas à cacher leurs émotions.

Ce sont ces livres dont l’exposition fait la promotion, des livres qui encouragent les enfants à développer tout leur potentiel et qui participent à la construction de relations plus égalitaires entre les filles et les garçons..

2023-11-01 fin : 2023-12-31

2 place Aimé Césaire

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



here are books that build equality between girls and boys, with real little girls full of life and daring, and real little boys who don?t have to hide their emotions.

These are the books that the exhibition promotes, books that encourage children to develop their full potential and help build more egalitarian relationships between girls and boys.

estos son libros que fomentan la igualdad entre niñas y niños, con niñas reales llenas de vida y atrevidas, y niños reales que no tienen que ocultar sus emociones.

Estos son los libros que promueve la exposición, libros que animan a los niños a desarrollar todo su potencial y ayudan a construir relaciones más igualitarias entre niñas y niños.

s gibt Bücher, die die Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen fördern, mit echten Mädchen, die voller Leben und Mut sind, und echten Jungen, die zärtlich sind und ihre Gefühle nicht verstecken müssen.

Die Ausstellung wirbt für diese Bücher, die Kinder dazu ermutigen, ihr volles Potenzial zu entfalten, und die dazu beitragen, gleichberechtigtere Beziehungen zwischen Mädchen und Jungen aufzubauen.

