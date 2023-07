Quiz sur le Tour de France 2 Place Aimé Césaire Limoges, 26 juillet 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Vous pensez être incollable sur la fabuleuse histoire du Tour de FranceTM, nous vous proposons de vérifier vos connaissances lors d’un quiz. Nous vous testerons aussi bien sur les étapes mythiques que sur les incontournables vedettes du Tour..

2023-07-26 fin : 2023-07-26 . EUR.

2 Place Aimé Césaire BFM Limoges

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



If you think you know everything there is to know about the fabulous history of the Tour de FranceTM, we’ve got a quiz for you. We’ll test you on the legendary stages as well as on the Tour’s must-see stars.

Si crees que sabes todo lo que hay que saber sobre la fabulosa historia del Tour de FranciaTM, tenemos un test para ti. Te pondremos a prueba tanto sobre las etapas legendarias como sobre las estrellas del Tour.

Wenn Sie denken, Sie wüssten alles über die fabelhafte Geschichte der Tour de FranceTM, können Sie Ihr Wissen in einem Quiz überprüfen. Wir testen Sie sowohl zu den legendären Etappen als auch zu den unumgänglichen Stars der Tour.

