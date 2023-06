Le Tour dans le rétro 2 Place Aimé Césaire Limoges, 16 juin 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Du 16 juin au 29 juillet dans le hall de la Bfm centre-ville, une exposition retracera la grande histoire du Tour de France et ses différents passages dans la capitale limousine.

Constituée d’oeuvres mises à disposition par des collectionneurs privés (panneaux photos et coupures de presse, dioramas, maillots, vélos vintage, objets publicitaires, livres…) et d’images d’archives, cette exposition gratuite et ouverte à tous plongera les visiteurs dans la mémoire du Tour de F ranceTM. La Bfm centre-ville proposera également un film sur l’histoire du Tour à Limoges, des rencontres et des ateliers.

Plusieurs animations seront proposées dans le cadre de cette exposition (voir le programme en lien).

2023-06-16 à ; fin : 2023-07-29 18:00:00.

2 Place Aimé Césaire BFM de Limoges

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



From June 16 to July 29, in the hall of Bfm centre-ville, an exhibition will retrace the great history of the Tour de France and its various visits to the Limousin capital.

Comprising works donated by private collectors (photo panels and press clippings, dioramas, jerseys, vintage bikes, advertising objects, books, etc.) and archive images, this free exhibition, open to all, will plunge visitors into the memory of the Tour de F ranceTM. Bfm centre-ville will also be showing a film on the history of the Tour in Limoges, along with meetings and workshops.

A number of events will be organized in conjunction with the exhibition (see program)

Del 16 de junio al 29 de julio, una exposición en el vestíbulo del centro de la ciudad de Bfm recorrerá la gran historia del Tour de Francia y sus diversas visitas a la capital lemosina.

Compuesta por obras donadas por coleccionistas privados (paneles fotográficos y recortes de prensa, dioramas, maillots, bicicletas de época, objetos publicitarios, libros, etc.) e imágenes de archivo, esta exposición gratuita y abierta a todos sumergirá a los visitantes en la memoria del Tour de FranciaTM. Bfm centre-ville también proyectará una película sobre la historia del Tour en Limoges y organizará encuentros y talleres.

En el marco de la exposición se organizarán diversos actos (véase el programa en el enlace)

Vom 16. Juni bis zum 29. Juli wird in der Halle des Bfm Centre Ville eine Ausstellung gezeigt, die die Geschichte der Tour de France und ihre verschiedenen Aufenthalte in der Hauptstadt der Limousine nachzeichnet.

Die Ausstellung besteht aus Werken, die von privaten Sammlern zur Verfügung gestellt wurden (Fotowände und Zeitungsausschnitte, Dioramen, Trikots, Vintage-Fahrräder, Werbeartikel, Bücher usw.), sowie aus Archivbildern und ist kostenlos und für jedermann zugänglich. Das Bfm Centre-ville wird außerdem einen Film über die Geschichte der Tour in Limoges zeigen und Begegnungen und Workshops anbieten.

Im Rahmen der Ausstellung werden mehrere Veranstaltungen angeboten (siehe Programm)

