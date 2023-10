Atelier enfant : Il y a du courrier pour toi ! 2 Pl. Faubert Villefranche-sur-Saône, 20 décembre 2023, Villefranche-sur-Saône.

Villefranche-sur-Saône,Rhône

Après une courte visite dans l’exposition, place à la créativité : les médiateurs proposent aux enfants de créer leur enveloppe personnalisée en s’inspirant des œuvres de l’artistes Marie Morel..

2023-12-20 15:00:00 fin : 2023-12-20 16:15:00. EUR.

2 Pl. Faubert Musée municipal Paul-Dini

Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



After a short tour of the exhibition, it?s time to get creative: mediators invite children to create their own personalized envelope, inspired by the works of artist Marie Morel.

Tras un breve recorrido por la exposición, llega el momento de ponerse creativos: los mediadores invitan a los niños a crear su propio sobre personalizado inspirándose en las obras de la artista Marie Morel.

Nach einem kurzen Rundgang durch die Ausstellung wird es kreativ: Die Mediatoren schlagen den Kindern vor, ihren eigenen Umschlag zu gestalten, der von den Werken der Künstlerin Marie Morel inspiriert ist.

