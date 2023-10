Dans la cabane à couleur 2 Pl. Faubert Villefranche-sur-Saône, 9 décembre 2023, Villefranche-sur-Saône.

Villefranche-sur-Saône,Rhône

Venez vivre un moment d’expression colorée intense et éphémère.

Partagez un instant complice avec enfant(s) ou petit(s)-enfant(s) en expérimentant le Jeu de Peindre..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

2 Pl. Faubert Musée Paul Dini

Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



Come and experience a moment of intense, ephemeral colorful expression.

Share a moment of complicity with your child(ren) or grandchild(ren) by experimenting with the Painting Game.

Venga a vivir un momento de intensa y efímera expresión cromática.

Comparta un momento de complicidad con su(s) hijo(s) o nieto(s) experimentando con el Juego de la Pintura.

Erleben Sie einen intensiven und vergänglichen Moment des farbigen Ausdrucks.

Teilen Sie einen Moment mit Ihren Kindern oder Enkeln und experimentieren Sie mit dem « Jeu de Peindre » (Malspiel).

Mise à jour le 2023-09-23 par Destination Beaujolais