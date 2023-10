Visite littéraire 2 Pl. Faubert Villefranche-sur-Saône, 25 novembre 2023, Villefranche-sur-Saône.

Villefranche-sur-Saône,Rhône

Découverte de l’exposition temporaire ponctuée de lectures de textes écrits par les artistes exposées. Laissez-vous embarquer par notre médiatrice pour cette visite thématique..

2023-11-25 15:00:00 fin : 2023-11-25 16:00:00. EUR.

2 Pl. Faubert Musée Paul Dini

Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



Discover the temporary exhibition, punctuated by readings of texts written by the artists on display. Let our mediator take you on a themed tour.

Descubra la exposición temporal, salpicada de lecturas de textos escritos por los artistas expuestos. Deje que nuestro mediador le acompañe en una visita temática.

Entdeckung der Sonderausstellung mit Lesungen von Texten, die von den ausgestellten Künstlern verfasst wurden. Lassen Sie sich von unserer Vermittlerin auf diese thematische Führung mitnehmen.

Mise à jour le 2023-09-23 par Destination Beaujolais