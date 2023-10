Visite-dégustation 2 Pl. Faubert Villefranche-sur-Saône, 27 octobre 2023, Villefranche-sur-Saône.

Villefranche-sur-Saône,Rhône

Un moment de dégustation en lien avec les œuvres de l’exposition. À chaque verre son ambiance artistique !.

2023-10-27 17:30:00 fin : 2023-10-27 18:45:00. EUR.

2 Pl. Faubert Musée municipal Paul-Dini

Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



A tasting experience linked to the works in the exhibition. An artistic atmosphere for every glass!

Una experiencia de degustación vinculada a las obras de la exposición. ¡Cada copa tiene su propia atmósfera artística!

Ein Moment der Verkostung in Verbindung mit den Werken der Ausstellung. Jedem Glas seine eigene künstlerische Atmosphäre!

Mise à jour le 2023-09-23 par Destination Beaujolais