Artykids 2 Pl. Faubert Villefranche-sur-Saône, 26 octobre 2023, Villefranche-sur-Saône.

Villefranche-sur-Saône,Rhône

Découverte des œuvres de l’exposition et atelier autour de l’assemblage et du mouvement. Encadré par Lorette Pouillon, artiste‑plasticienne..

2023-10-26 14:00:00 fin : 2023-10-26 16:00:00. EUR.

2 Pl. Faubert Musée Paul Dini

Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



Discover the works in the exhibition and take part in a workshop on assemblage and movement. Supervised by artist Lorette Pouillon.

Descubra las obras de la exposición y participe en un taller sobre ensamblaje y movimiento. Dirigido por la artista Lorette Pouillon.

Entdeckung der Werke der Ausstellung und Workshop zum Thema Assemblage und Bewegung. Betreut von Lorette Pouillon, bildende Künstlerin.

Mise à jour le 2023-09-23 par Destination Beaujolais