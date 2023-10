Visite contée « sensorielle » 2 Pl. Faubert Villefranche-sur-Saône, 26 octobre 2023, Villefranche-sur-Saône.

Villefranche-sur-Saône,Rhône

Découvrez l’exposition Singuliers théâtres avec des propositions ludiques suivies d’une histoire contée inédite..

2023-10-26 14:30:00 fin : 2023-10-26 16:00:00. EUR.

2 Pl. Faubert Musée Paul Dini

Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



Discover the Singuliers théâtres exhibition with playful suggestions followed by an original story.

Descubra la exposición Singuliers théâtres con propuestas lúdicas seguidas de una historia original.

Entdecken Sie die Ausstellung Singuliers théâtres mit spielerischen Vorschlägen, gefolgt von einer noch nie dagewesenen Erzählung.

Mise à jour le 2023-09-23 par Destination Beaujolais