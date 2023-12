Visite commentée de l’exposition « Singuliers théâtres » 2 Pl. Faubert Villefranche-sur-Saône, 10 décembre 2023, Villefranche-sur-Saône.

Villefranche-sur-Saône Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-10 15:00:00

fin : 2023-12-10 16:00:00

Partez à la rencontre de 12 créateurs très différents, libres et insolites dans leur manière de créer. Certains sont autodidactes, d’autres utilisent des matériaux inhabituels, mais surtout, tous développent une œuvre personnelle, atypique et inclassable..

2 Pl. Faubert Musée municipal Paul-Dini

Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



