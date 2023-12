Concerts de poche 2 Pl. du 19 Mars 1962 Coutras, 1 décembre 2023, Coutras.

Coutras,Gironde

Amel Brahim Djelloul incarne de grands rôles à l’Opéra. Elle est régulièrement invitée par des orchestres et ensembles dans le monde entier. Avec son complice, Thomas Keck, ils nous proposent un programme mêlant pièces de musique espagnole et quelques chansons kabyles, reflétant toute la richesse de la langue et de la culture berbère.

Rendez-vous le 17 décembre à 15h à la salle le Sully pour découvrir ce concert de tout horizon !

Tarifs :

10 €

6 € (-26 ans, bénéficiaires minimas sociaux, demandeurs d’emploi)

Réservations au 06 76 61 83 91 ou sur www.concertsdepoche.com.

2 Pl. du 19 Mars 1962 Salle le Sully

Coutras 33230 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Amel Brahim Djelloul performs major operatic roles. She is a regular guest with orchestras and ensembles all over the world. With her accomplice, Thomas Keck, they offer a program mixing Spanish music and a few Kabyle songs, reflecting all the richness of the Berber language and culture.

Join us on December 17 at 3pm at the Salle le Sully to discover this concert from all horizons!

Price :

10 ?

6 ? (-26 years old, social welfare recipients, jobseekers)

Reservations on 06 76 61 83 91 or www.concertsdepoche.com

Amel Brahim Djelloul interpreta importantes papeles operísticos. Es invitada habitual de orquestas y conjuntos de todo el mundo. Con su compañero, Thomas Keck, nos ofrecen un programa que combina música española y algunas canciones cabilas, reflejando toda la riqueza de la lengua y la cultura bereberes.

Acompáñenos el 17 de diciembre a las 15:00 en la Salle le Sully para descubrir este concierto desde todos los horizontes

Precios :

10 ?

6€ (menores de 26 años, con prestaciones sociales mínimas, desempleados)

Reservas en el 06 76 61 83 91 o en www.concertsdepoche.com

Amel Brahim Djelloul verkörpert große Rollen in der Oper. Sie wird regelmäßig von Orchestern und Ensembles auf der ganzen Welt eingeladen. Mit ihrem Komplizen Thomas Keck präsentieren sie ein Programm, das spanische Musikstücke und einige kabylische Lieder miteinander verbindet und den ganzen Reichtum der Berbersprache und -kultur widerspiegelt.

Wir treffen uns am 17. Dezember um 15 Uhr in der Salle le Sully, um dieses Konzert aller Horizonte zu erleben!

Preise:

10 ?

6 ? (-26 Jahre, Sozialhilfeempfänger, Arbeitssuchende)

Reservierungen unter 06 76 61 83 91 oder www.concertsdepoche.com

