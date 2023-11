Fondu-frites suivi du concert des Watts Spirit 2 Pl. de la Mairie Rougnat, 2 décembre 2023, Rougnat.

Rougnat,Creuse

Soirée fondu-frites suivi par le concert du groupe montluçonnais Watts Spirit (pop-rock)

Menu :

> Fondu-frites, charcuterie, salade et tarte aux fruits ;

> Possibilité de steack-frites pour ceux qui n’aiment pas le fondu ! (penser à nous le dire lors de la réservation)

Tarifs :

> 18€ adultes

> 9€ enfants (-12 ans)

Boissons non comprises

Inscriptions obligatoires avant le 24 novembre au 07 81 69 93 01.

2 Pl. de la Mairie

Rougnat 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Fondu-frites followed by a concert by Montluçonnais band Watts Spirit (pop-rock)

Menu :

> Fondu-frites, charcuterie, salad and fruit tart ;

> Possibility of steack-frites for those who don’t like fondu! (please let us know when booking)

Prices :

> 18? adults

> 9? children (under 12)

Drinks not included

Must register before November 24: 07 81 69 93 01

Velada Fondu-frites seguida de un concierto del grupo montluçonnais Watts Spirit (pop-rock)

Menú :

> Fondu-frites, embutidos, ensalada y tarta de frutas ;

> Filete con patatas fritas para los que no les guste el fondu (se ruega avisar al hacer la reserva)

Precios :

> 18? adultos

> 9? niños (menores de 12 años)

Bebidas no incluidas

Inscripción obligatoria antes del 24 de noviembre en el 07 81 69 93 01

Fondue-Pommes-Abend mit anschließendem Konzert der Band Watts Spirit aus Montluçonnais (Pop-Rock)

Menü:

> Fondu-Frites, Wurstwaren, Salat und Obstkuchen ;

> Möglichkeit von Steak-Frites für diejenigen, die kein Fondue mögen! (Denken Sie daran, uns dies bei der Reservierung mitzuteilen)

Preise:

> 18?

> 9? Kinder (-12 Jahre)

Getränke nicht inbegriffen

Anmeldung bis zum 24. November unter 07 81 69 93 01 erforderlich

Mise à jour le 2023-11-07 par Marche et Combraille en Aquitaine