FETE DE LA BIERE 2 pisciculture Belval, 8 octobre 2023, Belval.

Belval,Vosges

Fête de la bière organisée par le gîte l’art des choix

Réservation obligatoire. Adultes

Dimanche 2023-10-08 18:00:00 fin : 2023-10-08 23:30:00. 0 EUR.

2 pisciculture l’art des choix gite et espaces de loisirs

Belval 88210 Vosges Grand Est



Beer festival organized by the gîte l’art des choix

Reservation required

Fiesta de la cerveza organizada por la casa rural l’art des choix

Reserva obligatoria

Bierfest organisiert von der Unterkunft l’art des choix

Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-08-26 par OT SAINT DIE DES VOSGES