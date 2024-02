2 PIÈCES DE THÉÂTRE LA CITADELLE DES ANGES Teloché, vendredi 16 février 2024.

2 PIÈCES DE THÉÂTRE LA CITADELLE DES ANGES Teloché Sarthe

Au programme , 2 pièces de théâtre , 2 humeurs, 2 ambiances au coeur des agitations Napoléoniennes !

La Conversation, un Huit clos entre Napoléon et Jean-Jacques Régis de Cambacérès , deuxième Consul de France, imaginé et écrit par Jean d’Ormesson. Une pièce de Théâtre entre 2 intelligences remarquables de franchise, de subtilité et de diplomatie !

Durée 1 heure

Le Souper, d’après l’oeuvre de Jean-Claude Brisville. Le 6 juillet 1815 Fouché et Talleyrand se retrouvent lors d’un souper pour décider du régime à donner à la France ; après la défaite de Waterloo et l’exil de Napoléon . 4 Comédiens sur scène pour une pièce mythique

Durée 1 heure EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 20:00:00

fin : 2024-02-16

Chemin de la Roche

Teloché 72220 Sarthe Pays de la Loire

L’événement 2 PIÈCES DE THÉÂTRE LA CITADELLE DES ANGES Teloché a été mis à jour le 2024-02-13 par eSPRIT Pays de la Loire