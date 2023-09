Concert de l’ensemble vocal « Filombulle » 2 passage du presbytère Saint-Germain-Laprade, 22 décembre 2023, Saint-Germain-Laprade.

Saint-Germain-Laprade,Haute-Loire

Voyage musical entre les époques, les styles et les langues par 12 jeunes choristes..

2023-12-22 20:30:00 fin : 2023-12-22 . .

2 passage du presbytère Eglise

Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



A musical journey between eras, styles and languages by 12 young choristers.

Un viaje musical a través del tiempo, los estilos y las lenguas, interpretado por 12 jóvenes coristas.

Musikalische Reise zwischen den Epochen, Stilen und Sprachen von 12 jungen Chorsängern.

Mise à jour le 2023-09-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay