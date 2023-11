Théâtre « La Famille » 2 passage du marché Saint-Astier, 8 décembre 2023, Saint-Astier.

Saint-Astier,Dordogne

Théâtre à 20h30 à La Poivrière : « La Famille »

Une bande de comédiens professionnels se réunit autour d’un thème : la famille. Chacun pioche dans son répertoire d’auteur contemporain pour vous embarquer dans son univers…

Tarif : 10 €

Sur réservation

Théâtre de la Poivrière 06 84 82 45 01.

Theater at 8:30 pm at La Poivrière: « La Famille » (The Family)

A group of professional comedians get together around a theme: the family. Each of them draws from his or her repertoire of contemporary authors to take you into their world?

Price: 10 ?

On reservation

Théâtre de la Poivrière 06 84 82 45 01

Teatro a las 20.30 h en La Poivrière: « La Famille » (La Familia)

Un grupo de cómicos profesionales se reúne en torno a un tema: la familia. Cada uno de ellos recurre a su repertorio de autores contemporáneos para adentrarle en su mundo..

Precio: 10

Sólo con reserva

Teatro de la Poivrière 06 84 82 45 01

Theater um 20:30 Uhr im La Poivrière: « La Famille » (Die Familie)

Eine Gruppe von professionellen Schauspielern versammelt sich um ein Thema: die Familie. Jeder pickt aus seinem Repertoire an zeitgenössischen Autoren, um Sie in sein Universum zu entführen?

Preis: 10 ?

Auf Reservierung

Théâtre de la Poivrière 06 84 82 45 01

