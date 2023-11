Concert « Griiise » 2 passage du marché Saint-Astier Catégories d’Évènement: Dordogne

Saint-Astier Concert « Griiise » 2 passage du marché Saint-Astier, 24 novembre 2023, Saint-Astier. Saint-Astier,Dordogne « Griiise », la musicale comédie des comédies musicales : quatuor vocal humoristique. 20h30, théâtre de la Poivrière

Tarif d’entrée : 10 €. Sur Réservation. La Poivrière 06 84 82 45 01 / 05 53 03 54 61.

2023-11-24 fin : 2023-11-25 . .

2 passage du marché Théâtre La Poivrière

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



« Griiise, the musical comedy of musicals: a humorous vocal quartet. 8:30pm, Théâtre de la Poivrière

Admission: 10 ? By reservation. La Poivrière 06 84 82 45 01 / 05 53 03 54 61 « Griiise », la comedia musical de los musicales: un cuarteto vocal humorístico. 20.30 h, Teatro de la Poivrière

Entrada: 10? Sólo con reserva previa. La Poivrière 06 84 82 45 01 / 05 53 03 54 61 « Griiise », die musikalische Komödie der Musicals: humorvolles Vokalquartett. 20.30 Uhr, Pfefferminztheater

Eintrittspreis: 10 ? Auf Reservierung. La Poivrière 06 84 82 45 01 / 05 53 03 54 61 Mise à jour le 2023-10-19 par Vallée de l’Isle Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Saint-Astier Autres Lieu 2 passage du marché Adresse 2 passage du marché Théâtre La Poivrière Ville Saint-Astier Departement Dordogne Lieu Ville 2 passage du marché Saint-Astier latitude longitude 45.1453768;0.52920155

2 passage du marché Saint-Astier Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-astier/