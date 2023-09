Spectacle Contes et Musique 2 passage du Marché Saint-Astier Catégories d’Évènement: Dordogne

Saint-Astier Spectacle Contes et Musique 2 passage du Marché Saint-Astier, 29 septembre 2023, Saint-Astier. Saint-Astier,Dordogne « Les Contes du Désir » par la Compagnie Semeurs d’étoiles (conteuse Pascale Gaudin, contrebassiste Michel Treny). 20h30, RDV Théâtre de La Poivrière.

Tarif : 10 €. Sur réservation. Théâtre de La Poivrière 06 84 82 45 01.

2023-09-29 fin : 2023-09-30 . .

2 passage du Marché Théâtre La Poivrière

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



« Les Contes du Désir » by Compagnie Semeurs d?étoiles (storyteller Pascale Gaudin, double bassist Michel Treny). 8:30pm, RDV Théâtre de La Poivrière.

Price: 10? Reservations required. Théâtre de La Poivrière 06 84 82 45 01 « Les Contes du Désir » de la Compagnie Semeurs d’étoiles (narradora Pascale Gaudin, contrabajista Michel Treny). 20.30 h, Teatro de La Poivrière.

Precio: 10 euros. Reserva obligatoria. Teatro de La Poivrière 06 84 82 45 01 « Les Contes du Désir » von der Compagnie Semeurs d’étoiles (Erzählerin Pascale Gaudin, Kontrabassist Michel Treny). 20.30 Uhr, RDV Théâtre de La Poivrière.

Preis: 10 ? Mit Reservierung. Théâtre de La Poivrière 06 84 82 45 01 Mise à jour le 2023-09-11 par Vallée de l’Isle Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Saint-Astier Autres Lieu 2 passage du Marché Adresse 2 passage du Marché Théâtre La Poivrière Ville Saint-Astier Departement Dordogne Lieu Ville 2 passage du Marché Saint-Astier latitude longitude 45.1453682;0.52919753

2 passage du Marché Saint-Astier Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-astier/