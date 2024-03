2 ou 3 choses que je sais d’ELLE Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source Roncq, jeudi 21 mars 2024.

2 ou 3 choses que je sais d’ELLE À travers une lecture d’extraits d’articles issus de magazines féminins, de blogs et autres chaînes youtube, se dessine un kaléidoscope des paradoxes qui tiraillent les femmes… Jeudi 21 mars, 20h30 Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source 10€ billetterie en ligne et à l’accueil de la Source

Des femmes sommées d’être à la fois mères dévouées, épouses inventives, féministes permissives, working girls ambitieuses, décoratrices d’intérieur, courtisanes à domicile, écologistes pratiquantes, acheteuses compulsives, it-girls accessoirisées, cordons-bleus mais pas grosses, et quand même fières de leurs capitons, des femmes jamais vieilles (et belles à tout âge), en burn-out si nécessaire (parce que vraiment trop de choses à faire), mais surtout, surtout, des femmes, comme de belles fleurs sauvages et sages, des femmes… épanouies !

Création et interprétation Gabrielle Hanne et Carole Le Sone.

A partir de 14 ans.

Action soutenue par le Département du Nord

Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source 293 Rue de Lille, 59223 Roncq

