Boulogne-sur-Mer THEATRE / CIE SWEET DISASTER – DE GUILLAUME LE PAPE

Vendredi 29 avril à 20H.

Plein 10€ – réduit 8€ – Carte SAM 6€ – Assis / placement libre – A partir de 15 ans

Un appel, une conversation qui bouleverse une vie, rester ou raccrocher ? Pourquoi et comment se retrouve-t-on face à cette pulsion, ce choix radical de disparaître sans laisser de trace ?

Dans l’écrin de verre d’une cabine téléphonique, Guillaume Le Pape construit un solo cinématographique, entre prouesse narrative et performance scénique, entre jeu réaliste et partition chorégraphique. Il mène une réflexion sur la disparition volontaire, la construction de soi, et le rapport à l’autre, et tisse avec le spectateur un dialogue sensoriel autour du vertige, du vide et de l’absence

Écriture, mise en scène et Interprétation : Guillaume Le Pape – Régie Lumière et Pilote : Teddy Voyes – Regard et Pilote : Isabelle Legros – Regard extérieur: Mélody Maloux – Effets spéciaux : Yann Ollivier et Nanolink – Décor et Scénographie : Ateliers In Situ, MCD Ebénisterie – Création sonore : Guillaume Le Pape – Création Marionnette : Claire Bochet

Production et Diffusion : Quartier Libre Productions – Coproductions et partenaires : Groupe Geste(s), Théâtre Victor Hugo – Bagneux (92), Espace Culturel André Malraux – Le Kremlin-Bicêtre (94), Théâtre L’Odyssée – Périgueux (24), Ateliers In Situ (27), Lauréat des Plateaux 2020 du Groupe Geste(s)

