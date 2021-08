Dinan Dinan Côtes-d'Armor, Dinan 2 Onz’bouge ! Marché nocturne des créateurs Dinan Dinan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Dinan Côtes d’Armor Dinan Le marché nocturne des créateurs de Dinan vous accueille cette fois encore à la Halle, en plein centre historique.

Venez à la rencontre des peintres, sculpteurs, photographes, céramistes, relieur d’art. INFORMATIONS :

Jeudi 12 août de 16h à 21h

Les Halles de Dinan – Entrée rue de la Ferronnerie ou du Petit Pain

Renseignements : 06 31 87 18 28

