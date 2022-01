2 minutes pour la gloire / Festival d’Impros à la Ruche Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

2 minutes pour la gloire / Festival d’Impros à la Ruche Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, 27 mars 2022, Nantes. 2022-03-27

Horaire : 17:00 19:00

Gratuit : non 14 € / 9 € / 6 € (hors frais de location éventuels)BILLETTERIES : theatrelaruche, billetreduc.com, lekiosquenantais.fr, 02 51 80 89 13 (La Ruche) Enquête policière interactive. Dès votre entrée dans la salle, écoutez, observez, surveillez, vous allez être confronté à une affaire policière qu’il vous faudra résoudre. Pour cela, vous devrez interroger les personnages suspects (joués par le comédien), observer les pièces à conviction, pour tenter d’élucider cette affaire… de et par Bernard Monforte Durée : 2h environ Tout public à partir de 7 ans Dans le cadre du Festival d’Impros à la Ruche (24 au 27 mars 2022) Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

