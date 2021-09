2 mini-balades botaniques au Marché Festif Benayes, 18 septembre 2021, Benayes.

2 mini-balades botaniques au Marché Festif

Benayes, le samedi 18 septembre à 15:00

La CHOU (Campagne Heureuse, Ouverte et Unie) organise un Marché Festif le 18 septembre : producteurs.trices, créateurs.trices, buvettes, crêpes, animations… tout l’après-midi :) Lors de cet événement, David Bricout (intervenant sur la chaîne Permaculture, agroécologie, etc…) proposera **2 mini-sessions découverte des plantes sauvages**. De nombreuses plantes que nous croisons quotidiennement au jardin, sur les bords de chemins ou en prairie ont des usages culinaires, une histoire, des vertus médicinales… Nous verrons ensemble **comme les reconnaitre et les utiliser**, respectueusement et en toute sécurité ! POUR PARTICIPER • **Prix libre** et conscient • **Sur inscription** : [[contact@oumbi.fr](mailto:contact@oumbi.fr)](mailto:contact@oumbi.fr) / 07 83 885 883 • **Ou directement sur place** : les balades se feront au départ de la place de Benayes, à 15h et à 17h Si vous le souhaitez, n’hésitez pas à prévoir de quoi noter et/ou un appareil photo ! POUR EN SAVOIR PLUS **Sur David**, ses vidéos et ses animations : [www.oumbi.fr](http://www.oumbi.fr) **Sur le Marché Festif** : [[https://www.facebook.com/events/4277525339012100](https://www.facebook.com/events/4277525339012100)](https://www.facebook.com/events/4277525339012100)

Benayes Benayes 19510 Benayes Place de l’église Corrèze



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00