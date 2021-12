Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe « 2 MIN POUR EXPLORER LE SON » . CHRONIQUES RADIOPHONIQUES Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Le Mans Sarthe Dans le cadre de Le Mans Sonore, Maine Sciences et France Bleu Maine proposent

« 2 min pour explorer le son » . Chroniques Radiophoniques

Pourquoi les hommes ont une voix plus grave que celle des femmes ? Qu’est-ce que l’oreille absolue ? Comment se sortir une chanson de la tête ?…

