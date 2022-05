2 MANY DJ’S + DJ SUNDAE + GARFLD + BASTON, 8 mai 2022, .

2 MANY DJ’S + DJ SUNDAE + GARFLD + BASTON

2022-05-08 – 2022-05-08

EUR 19 24 Belle lurette que ces 2 génies des platines n’ont pas sévi dans la région.

Les 2 frères belges de 2 Many DJ’s, fondateurs du groupe mythique Soulwax et du label non moins mythique Deewee, sont les maîtres du mash up, cet art consistant à associer des morceaux très différents pour en faire des machines à danser…

Sur réservation

Belle lurette que ces 2 génies des platines n'ont pas sévi dans la région. Les 2 frères belges de 2 Many DJ's, fondateurs du groupe mythique Soulwax et du label non moins mythique Deewee, sont les maîtres du mash up, cet art consistant à associer des morceaux très différents pour en faire des machines à danser…

Belle lurette que ces 2 génies des platines n’ont pas sévi dans la région.

Les 2 frères belges de 2 Many DJ’s, fondateurs du groupe mythique Soulwax et du label non moins mythique Deewee, sont les maîtres du mash up, cet art consistant à associer des morceaux très différents pour en faire des machines à danser…

Sur réservation

