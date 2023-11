Portes ouvertes au Château Tertre de Pézelin 2 Lieu-dit Pézelin Monprimblanc, 25 novembre 2023, Monprimblanc.

Monprimblanc,Gironde

Le Château Tertre de Pezelin N° 27 sur le plan et la Ferme de Gourgoussa vous accueilleront à la propriété, pour déguster la sélection de leurs meilleurs produits.

Pour cette nouvelle année des Portes Ouvertes et Foie gras, une restauration de produits fermiers est possible à la propriété le Dimanche midi 26 Novembre 2023 sur réservation.

Repas :

Assiette de Magret à la plancha avec ses Frites

Dessert du moment fait maison

Café ,un verre de Vin de Bordeaux de votre choix vous sera offert avec le menu.

Tarif : 16 euros et repas enfant 10 euros..

2023-11-25 fin : 2023-11-26 19:00:00. EUR.

2 Lieu-dit Pézelin Château Tertre de Pézelin

Monprimblanc 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Château Tertre de Pezelin N° 27 on the map and Ferme de Gourgoussa will welcome you to the estate to taste a selection of their finest products.

For this new year of Portes Ouvertes and Foie Gras, a catering service featuring farm products is available at the estate on Sunday lunchtime November 26, 2023, by reservation.

Meals :

Plate of Magret à la plancha with fries

Home-made dessert of the moment

Coffee, a glass of Bordeaux wine of your choice will be offered with the menu.

Price: 16 euros and children’s meal 10 euros.

Château Tertre de Pezelin N° 27 en el mapa y Ferme de Gourgoussa estarán encantados de darle la bienvenida a la finca para degustar una selección de sus mejores productos.

Para este nuevo año de Jornadas de Puertas Abiertas y Foie Gras, un catering de productos de la granja es posible en la propiedad el domingo 26 de noviembre de 2023 al mediodía con reserva previa.

Comida :

Plato de Magret a la plancha con patatas fritas

Postre casero del momento

Café, una copa de vino de Burdeos de su elección se ofrecerá con el menú.

Precio: 16 euros y comida para niños 10 euros.

Das Château Tertre de Pezelin Nr. 27 auf dem Plan und die Ferme de Gourgoussa heißen Sie auf dem Anwesen willkommen, um die Auswahl ihrer besten Produkte zu verkosten.

Für dieses neue Jahr der Offenen Türen und Stopfleber ist am Sonntagmittag, dem 26. November 2023, auf dem Anwesen eine Verpflegung mit Produkten vom Bauernhof möglich (Reservierung erforderlich).

Mahlzeit :

Teller mit Entenbrust à la plancha mit Pommes frites

Hausgemachtes Dessert des Augenblicks

Kaffee, ein Glas Bordeaux-Wein Ihrer Wahl wird Ihnen zusammen mit dem Menü angeboten.

Preis: 16 Euro und Kindermahlzeit 10 Euro.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT Cadillac-Podensac