Musique Verte 2 Lieu-dit Les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis, 16 avril 2024, Braud-et-Saint-Louis.

Braud-et-Saint-Louis Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16 15:00:00

fin : 2024-04-16 17:00:00

Vibrer à l’unisson avec la nature, tout un programme !

Ici, pas de partition ni de fausse note !

Tout commence par une balade en pleine nature pour découvrir les ressources qui se trouvent tout autour de nous…

Faire sa cueillette pour composer sa propre symphonie, c’est le pari fou que vous lance Terres d’Oiseaux !

Une manière ludique (et naturelle) pour apprendre à vos enfants à ouvrir les yeux… pour mieux satisfaire nos oreilles !

L’enfant doit être accompagné d’un adulte tout au long de l’activité..

2 Lieu-dit Les Nouvelles Possessions

Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine



