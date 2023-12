Création d’un empreintoscope 2 Lieu-dit Les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis, 20 février 2024, Braud-et-Saint-Louis.

Braud-et-Saint-Louis Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20 15:00:00

fin : 2024-02-20 17:00:00

Qui a bien pu passer ici avant toi ?

Notre animateur t’accompagne dans la création de ton propre Empreintoscope.

Quésaco ?

C’est un petit outil qui se glisse dans la poche et qui t’aidera à mener l’enquête lors de tes prochaines escapades dans la nature !

L’enfant doit être accompagné d’un parent tout au long de l’activité..

EUR.

2 Lieu-dit Les Nouvelles Possessions TERRES D’OISEAUX

Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde