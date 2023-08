Apéro auberge espagnole et performance à La Ration – Dropt’Art 2 Lieu-dit Le Salaire Saint-Sulpice-de-Guilleragues, 18 septembre 2023, Saint-Sulpice-de-Guilleragues.

Saint-Sulpice-de-Guilleragues,Gironde

Venez découvrir de manière conviviale les artistes exposant à La Ration, autour d’un apéro et d’un auberge espagnole. Ce moment sera suivi d’une performance du dessinateur et plasticien Alexis Le Chapelain (9 h 30). Artistes exposés : Os et Blouet (plasticiens), Sophie Agouès (sculptrice, plasticienne), Françoise Goirand (sculptrice), Sonia Jacqueline (peintre) et Alexis Le Chapelain (dessinateur, sculpteur)..

2023-09-18 fin : 2023-09-18 . .

2 Lieu-dit Le Salaire La Ration Atelier

Saint-Sulpice-de-Guilleragues 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the artists exhibiting at La Ration, over an aperitif and an auberge espagnole. This will be followed by a performance by artist Alexis Le Chapelain (9:30 a.m.). Artists exhibiting: Os et Blouet (visual artists), Sophie Agouès (sculptor, visual artist), Françoise Goirand (sculptor), Sonia Jacqueline (painter) and Alexis Le Chapelain (draughtsman, sculptor).

Venga a conocer a los artistas que exponen en La Ration tomando un aperitivo y una cerveza espagnole. A continuación, actuación del artista Alexis Le Chapelain (9.30 h). Artistas que exponen: Os et Blouet (artistas visuales), Sophie Agouès (escultora, artista visual), Françoise Goirand (escultora), Sonia Jacqueline (pintora) y Alexis Le Chapelain (dibujante, escultor).

Lernen Sie bei einem Aperitif und einer Auberge espagnole auf gesellige Weise die Künstler kennen, die in La Ration ausstellen. Dieser Moment wird von einer Performance des Zeichners und Plastikers Alexis Le Chapelain gefolgt (9:30 Uhr). Ausgestellte Künstler: Os et Blouet (bildende Künstler), Sophie Agouès (Bildhauerin, bildende Künstlerin), Françoise Goirand (Bildhauerin), Sonia Jacqueline (Malerin) und Alexis Le Chapelain (Zeichner, Bildhauer).

Mise à jour le 2023-08-26 par OT de l’Entre-deux-Mers