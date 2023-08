Dropt’Art 2 Lieu-dit Le Salaire Saint-Sulpice-de-Guilleragues, 16 septembre 2023, Saint-Sulpice-de-Guilleragues.

Saint-Sulpice-de-Guilleragues,Gironde

Dropt’Art 2023, 5e édition. Dix jours de balades en Pays du Dropt, sur nos routes de campagne, au rythme des ateliers d’artistes. Au cœur de 10 villages et bastides, 16 ateliers d’artistes et 4 espaces d’exposition vous ouvrent leurs portes. Vous y rencontrerez les 45 artistes et découvrirez leurs œuvres, leurs techniques, leur univers….

2023-09-16 fin : 2023-09-24 19:00:00. EUR.

2 Lieu-dit Le Salaire Le Vivrier

Saint-Sulpice-de-Guilleragues 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Dropt?Art 2023, 5th edition. Ten days of strolls through the Pays du Dropt, on our country roads, to the rhythm of artists? studios. In the heart of 10 villages and bastides, 16 artists? studios and 4 exhibition spaces open their doors to you. Meet the 45 artists and discover their work, their techniques, their world…

Dropt?Art 2023, 5ª edición. Diez días de paseos por el Pays du Dropt, por nuestros caminos rurales, al ritmo de los talleres de los artistas. En el corazón de 10 pueblos y bastidas, 16 talleres de artistas y 4 espacios de exposición le abren sus puertas. Aquí podrá conocer a los 45 artistas y descubrir su trabajo, sus técnicas, su mundo…

Dropt?Art 2023, 5. Ausgabe. Zehn Tage lang können Sie im Pays du Dropt auf unseren Landstraßen im Rhythmus der Künstlerateliers spazieren gehen. Im Herzen von 10 Dörfern und Bastiden öffnen 16 Künstlerateliers und 4 Ausstellungsräume ihre Türen für Sie. Hier können Sie die 45 Künstler treffen und ihre Werke, ihre Techniken und ihre Welt entdecken…

Mise à jour le 2023-08-26 par OT de l’Entre-deux-Mers