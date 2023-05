Les Vin’nements 2 Lieu-dit Le Pic, 3 juin 2023, Sainte-Foy-la-Longue.

Journée portes ouvertes au Château Bassac! Cette exploitation familiale de 56 hectares sur la commune de Sainte Foy La Longue vous invite ce samedi toute la journée à découvrir leur exploitation. Au programme une visite du chai ainsi qu’une dégustation de leur vins mais aussi sur place une exposition de producteurs et artisans locaux, une chasse au trésor dans les vignes pour les enfants, de la pétanque et un stand de restauration antillaise (sur réservation)..

2 Lieu-dit Le Pic Château Bassac

Sainte-Foy-la-Longue 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Open day at Château Bassac! This 56-hectare family estate in the commune of Sainte Foy La Longue invites you to come and discover the estate all day on Saturday. The program includes a visit to the winery and a wine tasting, as well as an exhibition of local producers and craftsmen, a treasure hunt in the vineyards for children, pétanque and a West Indian food stand (reservation required).

Jornada de puertas abiertas en el Château Bassac Esta propiedad familiar de 56 hectáreas situada en el municipio de Sainte Foy La Longue le invita a pasar todo el sábado descubriendo la finca. El programa incluye una visita a la bodega y una degustación de sus vinos, así como una exposición de productores y artesanos locales, una búsqueda del tesoro en los viñedos para los niños, petanca y un puesto de comida antillana (previa reserva).

Tag der offenen Tür auf Château Bassac! Dieser 56 Hektar große Familienbetrieb in der Gemeinde Sainte Foy La Longue lädt Sie diesen Samstag den ganzen Tag über ein, seinen Betrieb zu entdecken. Auf dem Programm stehen eine Besichtigung des Weinkellers und eine Weinprobe, aber auch eine Ausstellung lokaler Produzenten und Handwerker, eine Schatzsuche in den Weinbergen für Kinder, Boulespiel und ein karibischer Imbissstand (auf Vorbestellung).

