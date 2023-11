Le chœur Presto à Vatteville-la-Rue 2 Lieu-dit La Rue Vatteville-la-Rue, 25 novembre 2023, Vatteville-la-Rue.

Vatteville-la-Rue,Seine-Maritime

Le chœur Presto à Vatteville-la-Rue : un concert unique qui célèbre la musique et le patrimoine normand !

Samedi 25 Novembre 2023 à 20 H

Le jeune chœur Presto de la Maîtrise de Seine-Maritime, doublement primé aux European Choir Games (Suède), se produit en concert dans l’église de Vatteville-la-Rue, spécialement illuminée par Maxime Vasseur, pour soutenir la restauration des vitraux (fin XV° – MH.1908), joyaux de l’art normand.

Une soirée exceptionnelle est organisée par l’AREV (Association pour la Restauration de l’Eglise de Vatteville-la-Rue) pour soutenir la rénovation en cours de l’église (MH 1913) et notamment celle des vitraux du chœur (fin XV° – MH.1908), joyaux de l’art normand.

Le jeune chœur Presto de la Maîtrise de Seine-Maritime nous fera voyager sous la direction de Dylan Levesque, à travers différentes œuvres au fil du temps.

Un programme varié de voix cristallines, parfois en solo, avec des interprétations originales, d’étonnantes explorations des sons, associant le mouvement à la voix.

Multi médaillés depuis 2019, et tout récemment aux European Choir Games en Suède (Gospel et chœur mixte), les quelque 40 jeunes choristes défendent un répertoire vocal éclectique de musique sacrée à la pop actuelle.

Pour ce concert, une mise en lumière exceptionnelle de l’église sera réalisée par Maxime Vasseur, fidèle accompagnateur de l’AREV, avec des illuminations parfois rythmées selon le répertoire des chante.

2023-11-25 20:00:00 fin : 2023-11-25 . .

2 Lieu-dit La Rue Eglise Saint Martin

Vatteville-la-Rue 76940 Seine-Maritime Normandie



Le ch?ur Presto in Vatteville-la-Rue: a unique concert celebrating Normandy’s music and heritage!

Saturday, November 25, 2023 at 8 p.m

The young Presto choir of the Maîtrise de Seine-Maritime, double award-winner at the European Choir Games (Sweden), performs in concert in the church of Vatteville-la-Rue, specially illuminated by Maxime Vasseur, to support the restoration of the stained glass windows (late 15th century ? MH.1908), jewels of Norman art.

An exceptional evening is organized by AREV (Association pour la Restauration de l?Eglise de Vatteville-la-Rue) to support the ongoing renovation of the church (MH 1913), in particular the stained glass windows in the choir (late 15th – MH.1908), jewels of Norman art.

Under the direction of Dylan Levesque, the young Presto choir of the Maîtrise de Seine-Maritime will take us on a journey through different works over time.

A varied program of crystalline voices, sometimes solo, with original interpretations and astonishing explorations of sound, combining movement with voice.

Multi-medal winners since 2019, and most recently at the European Choir Games in Sweden (Gospel and mixed choir), the 40 or so young choristers defend an eclectic vocal repertoire ranging from sacred music to contemporary pop.

For this concert, Maxime Vasseur, AREV?s loyal accompanist, will be responsible for the exceptional lighting of the church, with rhythmic illuminations depending on the choir?s repertoire

El coro Presto en Vatteville-la-Rue: ¡un concierto único para celebrar la música y el patrimonio de Normandía!

Sábado 25 de noviembre de 2023 a las 20:00 h

El joven coro Presto de la Maîtrise de Seine-Maritime, doblemente galardonado en los Juegos Corales Europeos (Suecia), actuará en concierto en la iglesia de Vatteville-la-Rue, especialmente iluminada por Maxime Vasseur para apoyar la restauración de las vidrieras (finales del siglo XV ? MH.1908), joyas del arte normando.

La AREV (Asociación para la Restauración de la Iglesia de Vatteville-la-Rue) organiza una velada excepcional para apoyar la restauración en curso de la iglesia (MH 1913) y, en particular, de las vidrieras del coro (finales del siglo XV – MH.1908), joyas del arte normando.

Bajo la dirección de Dylan Levesque, el joven coro Presto de la Maîtrise de Seine-Maritime nos hará viajar a través de diferentes obras a lo largo del tiempo.

Un programa variado de voces cristalinas, a veces solistas, con interpretaciones originales y asombrosas exploraciones sonoras, que combinan el movimiento con la voz.

Multimedallistas desde 2019, y más recientemente en los Juegos Corales Europeos en Suecia (Gospel y coro mixto), los cerca de 40 jóvenes coristas defienden un repertorio vocal ecléctico que va desde la música sacra hasta el pop contemporáneo.

Para este concierto, Maxime Vasseur, fiel acompañante de la AREV, realizará un excepcional despliegue de luces en la iglesia, con iluminaciones rítmicas en función del repertorio de los cantantes

Der Ch?ur Presto in Vatteville-la-Rue: ein einzigartiges Konzert, das die Musik und das normannische Erbe feiert!

Samstag, 25. November 2023 um 20 Uhr

Der junge Chor Presto der Maîtrise de Seine-Maritime, der bei den European Choir Games (Schweden) zweifach ausgezeichnet wurde, gibt ein Konzert in der Kirche von Vatteville-la-Rue, die von Maxime Vasseur speziell beleuchtet wird, um die Restaurierung der Glasfenster (Ende 15. Jh. ? MH.1908), Juwelen der normannischen Kunst, zu unterstützen.

Ein außergewöhnlicher Abend wird von der AREV (Association pour la Restauration de l’Eglise de Vatteville-la-Rue) organisiert, um die laufende Renovierung der Kirche (MH 1913) und insbesondere die der Chorfenster (Ende 15. Jh. – MH.1908), Juwelen der normannischen Kunst, zu unterstützen.

Der junge Chor Presto der Maîtrise de Seine-Maritime wird uns unter der Leitung von Dylan Levesque auf eine Reise durch verschiedene Werke im Laufe der Zeit mitnehmen.

Ein abwechslungsreiches Programm mit kristallklaren Stimmen, manchmal auch solo, mit originellen Interpretationen, erstaunlichen Klangerkundungen, die Bewegung mit der Stimme verbinden.

Die rund 40 jungen Chorsängerinnen und -sänger, die seit 2019 mehrere Medaillen gewonnen haben und erst kürzlich bei den European Choir Games in Schweden (Gospel und gemischter Chor) ausgezeichnet wurden, verteidigen ein eklektisches Gesangsrepertoire von geistlicher Musik bis hin zu aktuellem Pop.

Für dieses Konzert wird die Kirche von Maxime Vasseur, einem treuen Begleiter der AREV, außergewöhnlich beleuchtet, mit teilweise rhythmischen Illuminationen je nach Repertoire der Sänger

Mise à jour le 2023-11-10 par Caux Seine Tourisme