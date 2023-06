Portes Ouvertes de la ferme de Blas’Lait 2 Lieu-dit La Mauvinière Saint-Martin-la-Pallu, 1 juillet 2023, Saint-Martin-la-Pallu.

Saint-Martin-la-Pallu,Vienne

La Ferme de Blas’Lait vous ouvre ses portes, de 14h à 18h le samedi 1er juillet et de 10h à 18h le dimanche 2 juillet. Au programme : visite de la ferme, exposition de tracteurs, dégustations, ventes de produits fermiers et une tombola.

L’entrée est libre et gratuite.

Snacking fermier le dimanche..

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-01 18:00:00. EUR.

2 Lieu-dit La Mauvinière La Ferme Blas’Lait

Saint-Martin-la-Pallu 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-06-21 par Office de Tourisme du Haut-Poitou