Automne à la Ferme de Jolie Fleur 2 Lieu-dit La Fontenelle Péret-Bel-Air, 31 octobre 2023, Péret-Bel-Air.

Péret-Bel-Air,Corrèze

Tambouille la sorcière est persuadée que les enfants ne parviendront pas à préparer une potion magique. Erreur ! Tout au long du parcours dans la ferme, les animaux détiennent les ingrédients dont nous avons besoin. Des énigmes, des expériences, des ateliers créatifs… nous mènerons à la préparation de notre potion. Plantes mystères, fruits et légumes, fleurs… Tout au long du parcours dans la ferme, les animaux détiennent les ingrédients dont nous avons besoin. On coupe, on écrase on sème. La sorcière Tambouille sera bien surprise ! Tarif : 10€ /personnes à partir de 3 ans. De 14h30 à 16h30. Sur réservation au 06 80 04 61 31..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 16:30:00. EUR.

2 Lieu-dit La Fontenelle Ferme de Jolie Fleur

Péret-Bel-Air 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Tambouille the witch is convinced that the children won’t be able to make a magic potion. But they’re wrong! All along the farm trail, animals hold the ingredients we need. Riddles, experiments and creative workshops will lead us to the preparation of our potion. Mystery plants, fruit and vegetables, flowers… All along the farm trail, animals hold the ingredients we need. We cut, we crush, we sow. The witch Tambouille will be well surprised! Price: ?10/person, ages 3 and up. From 2.30pm to 4.30pm. Book on 06 80 04 61 31.

La bruja Tambouille está convencida de que los niños no serán capaces de hacer una poción mágica. ¡Pero se equivoca! A lo largo del sendero de la granja, los animales guardan los ingredientes que necesitamos. Adivinanzas, experimentos y talleres creativos nos conducirán a la preparación de nuestra poción. Plantas misteriosas, frutas y verduras, flores… A lo largo del sendero de la granja, los animales tienen los ingredientes que necesitamos. Picar, triturar y sembrar. ¡La bruja Tambouille se llevará una sorpresa! Precio: 10 euros/persona para niños a partir de 3 años. De 14.30 a 16.30 h. Reserva previa en el 06 80 04 61 31.

Die Hexe Tambouille ist davon überzeugt, dass es den Kindern nicht gelingen wird, einen Zaubertrank zu brauen. Aber das ist ein Irrtum! Auf dem gesamten Weg durch den Bauernhof halten die Tiere die Zutaten, die wir brauchen. Rätsel, Experimente, kreative Workshops… führen uns zur Zubereitung unseres Zaubertranks. Geheimnisvolle Pflanzen, Obst und Gemüse, Blumen… Auf dem ganzen Weg durch den Bauernhof halten die Tiere die Zutaten, die wir brauchen. Wir schneiden, zerquetschen und säen. Die Hexe Tambouille wird überrascht sein! Preis: 10? /Person ab 3 Jahren. Von 14:30 bis 16:30 Uhr. Reservierung erforderlich unter 06 80 04 61 31.

Mise à jour le 2023-10-23 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières