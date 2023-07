Le Pâturage au service des milieux naturels 2 Lieu-dit La Fontenelle Péret-Bel-Air, 27 juillet 2023, Péret-Bel-Air.

Péret-Bel-Air,Corrèze

9h30-11h30 : Présentation de l’élevage de veaux de lait sous la mère puis atelier de fabrication de beurre.

11h30-13h : pique-nique tiré du sac

13h-14h30 ; projection du film « L’appel des Libellules »

14h30-16h30 : balade à la découverte des vaches highland et des libellules, dans les landes et tourbières de la Naucodie.

10€/personne. Inscription obligatoire au 06 80 04 61 31.

Prévoir chaussures et vêtements adaptés à la météo, lunettes de soleil, chapeau, eau et pique-nique.

Dans le cadre des Pastorales de Clédat..

2023-07-27 fin : 2023-07-27 . EUR.

2 Lieu-dit La Fontenelle

Péret-Bel-Air 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



9:30am-11:30am: Presentation of the dairy calf farm, followed by a butter-making workshop.

11:30am-1pm: picnic lunch

1pm-2:30pm: screening of the film « L’appel des Libellules » (The Call of the Dragonflies)

2:30-4:30 pm: walk to discover highland cows and dragonflies, in the moors and peat bogs of Naucodie.

10/person. Registration required on 06 80 04 61 31.

Please bring weather-appropriate footwear and clothing, sunglasses, hat, water and picnic.

As part of the Pastorales de Clédat program.

9.30-11.30: Presentación de la granja de terneros lecheros, seguida de un taller de fabricación de mantequilla.

11.30-13.00: picnic para llevar

13.00-14.30: proyección de la película « L’appel des Libellules » (La llamada de las libélulas)

14.30-16.30: paseo para descubrir las vacas de montaña y las libélulas en los páramos y turberas de Naucodie.

10 por persona. Inscripción previa en el 06 80 04 61 31.

Traer calzado y ropa adecuados para el tiempo, gafas de sol, sombrero, agua y picnic.

En el marco de las Pastorales de Clédat.

9.30-11.30 Uhr: Vorstellung der Zucht von Milchkälbern unter der Mutter und anschließend Workshop zur Herstellung von Butter.

11.30-13.00 Uhr: Picknick aus dem Rucksack

13h-14h30; Vorführung des Films « L’appel des Libellules »

14.30-16.30 Uhr: Spaziergang zur Entdeckung der Highland-Kühe und der Libellen, in den Heide- und Moorlandschaften von Naucodie.

10?/Person. Anmeldung erforderlich unter 06 80 04 61 31.

Mitzubringen sind dem Wetter angepasste Schuhe und Kleidung, Sonnenbrille, Hut, Wasser und Picknick.

Im Rahmen der Pastorales de Clédat.

Mise à jour le 2023-07-12 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières