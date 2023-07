La Guinguette de NAT&A 2 Lieu-dit Froumy Saint-Savin, 6 juillet 2023, Saint-Savin.

Saint-Savin,Gironde

La Guinguette de Natéa vous attend pour des soirées fun avec de nombreuses activités proposées pour les petits et les grands !

Retrouvez, en plus des animations à thème, des activités 100% gratuites telles que l’escalade, la tour aventure, le mini-golf, les jeux en bois, les karts à pédales et pleins d’autres surprises … En prime l’accrobranche sera ouvert jusqu’à la tombée de la nuit, nouvelles sensations garanties.

Alors venez relever le défi et profiter d’une soirée festive autour d’un bon repas..

2023-07-06 fin : 2023-07-06 . EUR.

2 Lieu-dit Froumy

Saint-Savin 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine



La Guinguette de Natéa awaits you for fun-filled evenings with a wide range of activities for young and old!

In addition to themed entertainment, you’ll find 100% free activities such as climbing, adventure tower, mini-golf, wooden games, pedal go-karts and lots of other surprises… As an added bonus, the accrobranche will be open until nightfall – new sensations guaranteed.

So come and take up the challenge and enjoy a festive evening over a good meal.

La Guinguette de Natéa le espera para pasar unas tardes divertidas con numerosas actividades para grandes y pequeños

Además de las actividades temáticas, encontrará actividades 100% gratuitas como la escalada, la torre de aventuras, el minigolf, los juegos de madera, los karts de pedales y muchas otras sorpresas… Además, la acrobranche permanecerá abierta hasta el anochecer, por lo que tendrás garantizada una nueva emoción.

Acepte el reto y disfrute de una velada festiva con una buena cena.

La Guinguette de Natéa erwartet Sie für Fun-Abende mit zahlreichen Aktivitäten, die für Groß und Klein angeboten werden!

Neben den Themenanimationen gibt es 100% kostenlose Aktivitäten wie Klettern, Abenteuerturm, Minigolf, Holzspiele, Gokarts und viele andere Überraschungen … Außerdem wird der Baumklettergarten bis zum Einbruch der Dunkelheit geöffnet sein, neue Sensationen sind garantiert.

Stellen Sie sich der Herausforderung und genießen Sie einen festlichen Abend bei einem guten Essen.

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Latitude Nord Gironde