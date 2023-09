Atelier Verre Tigineux au Château Rol Valentin 2 lieu dit Bel Air Saint-Étienne-de-Lisse, 19 octobre 2023, Saint-Étienne-de-Lisse.

Saint-Étienne-de-Lisse,Gironde

Laissez-vous surprendre par cet atelier ludique pour comprendre le rôle de la forme du verre pour l’expression du vin.

Les verres de vins n’auront plus de secrets pour vous suite à cette initiation.

La vie est trop courte pour déguster un bon vin dans le mauvais verre !

2h – 36€/pers. 2 pers. minimum.

2023-10-19 fin : 2023-10-21 11:30:00. EUR.

2 lieu dit Bel Air

Saint-Étienne-de-Lisse 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Let yourself be surprised by this playful workshop to understand the role of glass shape in the expression of wine.

After this introduction, you’ll know all there is to know about wine glasses.

Life’s too short to enjoy good wine in the wrong glass!

2h ? 36 /pers. 2 pers. minimum

Déjese sorprender por este divertido taller para comprender el papel de la forma de la copa en la expresión del vino.

Después de esta introducción, sabrá todo lo que hay que saber sobre las copas de vino.

¡La vida es demasiado corta para disfrutar de un buen vino en una copa equivocada!

2h ? 36 /pers. 2 pers. mínimo

Lassen Sie sich von diesem spielerischen Workshop überraschen und verstehen Sie, welche Rolle die Form des Glases für den Ausdruck des Weines spielt.

Weingläser werden nach dieser Einführung keine Geheimnisse mehr für Sie haben.

Das Leben ist zu kurz, um einen guten Wein aus dem falschen Glas zu verkosten!

2h ? 36/Pers. 2 Pers. mindestens

