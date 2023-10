Halloween spécial Familles 2 Les Prés d’Emblaves Lavoûte-sur-Loire, 31 octobre 2023, Lavoûte-sur-Loire.

Lavoûte-sur-Loire,Haute-Loire

Le Centre Aqua Passion à Lavoute fête ses 20 ans!!

Des activités aquatiques sont prévues toute la journée de 10h à 19h sur réservation, vous pouvez participer à l’Halloween spécial Familles de 14h à 17h!.

2023-10-31 14:00:00 fin : 2023-10-31 17:00:00. .

2 Les Prés d’Emblaves Centre Aqua Passion

Lavoûte-sur-Loire 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The Centre Aqua Passion in Lavoute celebrates its 20th anniversary!

Aquatic activities are planned all day long from 10am to 7pm with reservations, and you can take part in the special Family Halloween from 2pm to 5pm!

El Centro Aqua Passion de Lavoute celebra su 20º aniversario

Habrá actividades acuáticas durante todo el día, de 10.00 a 19.00 h (previa reserva), y podrá participar en la fiesta especial de Halloween en familia, de 14.00 a 17.00 h

Das Aqua Passion Centre in Lavoute feiert seinen 20. Geburtstag!

Sie können den ganzen Tag von 10:00 bis 19:00 Uhr an Wasseraktivitäten teilnehmen und von 14:00 bis 17:00 Uhr ein spezielles Familien-Halloween veranstalten

Mise à jour le 2023-10-24 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay